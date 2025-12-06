PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach einem schweren Verkehrsunfall in Brake

Delmenhorst (ots)

Am 02.12.2025, gegen 11 Uhr, kommt es in der Bahnhofstraße auf Höhe der Landessparkasse zu Oldenburg auf dem Geh- und Radweg nahe der Fußgängerbedarfsampel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern und einer Fußgängerin. Ein/e derzeit unbekannte/r Radfahrer/in habe eine 82 Jahre alte E-Bike-Fahrerin zügig überholt, woraufhin diese ein Ausweichmanöver nach links unternehmen musste. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 86-jährigen Fußgängerin. Die 82-Jährige wird schwer und die 86-Jährige leicht verletzt.

Die Polizei Brake bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 04401/9350 zu melden. Insbesondere wird nach dem Radfahrer, der die 82-jährige E-Bike-Fahrerin überholt hat sowie nach einer jüngere Frau, welche den beiden älteren Damen zur Hilfe gekommen ist, gesucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Limberg, PHK'in
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

