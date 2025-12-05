Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Autoaufbrecher

Neuss (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit zu mehreren Autoaufbrüchen, die sich in Neuss zugetragen haben. Im Stadtteil Hammfeld wurden an der Rheinallee zwei Fahrzeuge aufgebrochen, drei weitere an der Hammer Landstraße sowie eines an der Straße An der Hammer Brücke. Ein weiterer Aufbruch wurde jeweils an der Römerstraße in Weissenberg sowie an der Düsseldorfer Straße im Barbaraviertel festgestellt. Ein weiterer Aufbruch an der Karl-Arnold-Straße auf der Furth wurde angezeigt. In allen Fällen erscheint eine Tatzeit in der Nacht zu Donnerstag, 4. Dezember, wahrscheinlich. Bei den Fahrzeugen wurden jeweils Fenster eingeschlagen und der Innenraum durchsucht. Dabei wurden offenbar Wertgegenstände und Elektrogeräte erbeutet. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Taten sowie des ähnlichen Vorgehens der Täter werden vom Kriminalkommissariat 14 auch Zusammenhänge geprüft.

Auf der Suche nach den Tätern bittet die Polizei auch um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Denken Sie daran: Das Auto ist kein Safe! Gerade im Stress der Vorweihnachtszeit kann es praktisch erscheinen, Einkäufe, Geschenke oder Arbeitsmaterial zwischenzeitlich im Auto zu lagern. Das sollte aus Sicherheitsgründen jedoch unterlassen werden - auf keinen Fall sollten Gegenstände von außen sichtbar im Auto zurückgelassen werden. Denken Sie daran: Räumen Sie ihr Auto aus, bevor es andere tun.

