Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall auf Kreuzung: 10-Jähriger schwer verletzt

Neuss (ots)

Am Mittwoch, 3. Dezember, ist es gegen 18:45 Uhr an der Kreuzung von Bergheimer Straße, Steubenstraße und Weberstraße in Neuss zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 30-jähriger Pkw-Fahrer zu diesem Zeitpunkt auf der Bergheimer Straße aus Richtung Reuschenberg kommend unterwegs und beabsichtige, nach rechts in die Weberstraße einzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem 10-jährigen Fahrradfahrer, der die Weberstraße - nach aktuellem Erkenntnisstand mutmaßlich bei Rot zeigender Ampel - querte. Das Kind wurde durch den Aufprall gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert, kam zu Fall und verletzte sich schwer. Es wurde vor Ort rettungsdienstlich behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weiterführende Hinweise geben können, sich unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Außerdem rät die Polizei nochmals dazu, im Straßenverkehr im Winter besondere Vorsicht an den Tag zu legen. Gerade bei Dunkelheit können andere Verkehrsteilnehmer leicht übersehen werden. Für Radfahrer und Fußgänger ist es zugleich wichtig, durch helle oder reflektierende Kleidung die eigene Sichtbarkeit zu verbessern. Fahrradfahrer sollten zudem darauf achten, dass die Beleuchtung ihres Rads funktionstüchtig und die Reflektoren sauber und sichtbar sind.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

