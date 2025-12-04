PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Störung der Amtsleitung behoben

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 04.12.2025, um 04:03 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Störung der Amtsleitung der Kreispolizeibehörde Neuss" über eine Störung unserer Rufnummer 02131 3000.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6171967

Die Störung konnte zwischenzeitlich behoben werden. Alle Polizeiwachen und Dienststellen der Behörde sind seit 05:45 Uhr wieder wie gewohnt erreichbar.

Der Grund für die technische Störung beim Telefonanbieter ist nicht bekannt.

Der Notruf 110 war von dem Ausfall nicht betroffen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

