Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Störung der Amtsleitung behoben
Rhein-Kreis Neuss (ots)
Mit unserer Pressemeldung vom 04.12.2025, um 04:03 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Störung der Amtsleitung der Kreispolizeibehörde Neuss" über eine Störung unserer Rufnummer 02131 3000.
Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6171967
Die Störung konnte zwischenzeitlich behoben werden. Alle Polizeiwachen und Dienststellen der Behörde sind seit 05:45 Uhr wieder wie gewohnt erreichbar.
Der Grund für die technische Störung beim Telefonanbieter ist nicht bekannt.
Der Notruf 110 war von dem Ausfall nicht betroffen.
