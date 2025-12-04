Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Störung der Amtsleitung behoben

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 04.12.2025, um 04:03 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Störung der Amtsleitung der Kreispolizeibehörde Neuss" über eine Störung unserer Rufnummer 02131 3000.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6171967

Die Störung konnte zwischenzeitlich behoben werden. Alle Polizeiwachen und Dienststellen der Behörde sind seit 05:45 Uhr wieder wie gewohnt erreichbar.

Der Grund für die technische Störung beim Telefonanbieter ist nicht bekannt.

Der Notruf 110 war von dem Ausfall nicht betroffen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell