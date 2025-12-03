Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Einbrecher mit Hubschrauber

Neuss (ots)

Mit einem großen Kräfteaufgebot hat die Polizei am Dienstagabend, 2. Dezember, nach mutmaßlich zwei Verdächtigen gesucht, die einen Einbruch an der Hans-Peter-Keller-Straße im Neusser Stadtteil Rosellen verübt haben sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Tatverdächtigen die Hauseingangstür eines Reihenhauses auf und durchsuchten die dahinter liegenden Räume. Dabei wurden sie offenbar von den Bewohnern gestört, die gegen 19:50 Uhr heimkehrten. Diese bemerkten zunächst die geöffnete Wohnungstür. Als sie eintreten wollten, wurde diese offenbar von innen zugedrückt. Anschließend flohen die Tatverdächtigen über die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses in den Garten und von dort aus in Richtung Ueckerather Straße. Die Flüchtigen können als zwei Männer südländischen Erscheinungsbilds beschrieben werden, einer davon etwa 170 Zentimeter groß, der andere etwas kleiner. Bekleidet waren sie mit schwarzen Mützen, Hosen und Jacken. Offenbar war es ihnen gelungen, Schmuck zu erbeuten. Die allarmierte Polizei leitete im Bereich eine umfassende Fahndung ein. Dazu wurden unter anderem Fahrzeuge kontrolliert, es stieg ein Hubschrauber auf der Suche nach den Verbrechern auf. Die Fahndung verlief dennoch negativ. Deswegen hoffen die Ermittler vom Kriminalkommissariat 14 nun, die mutmaßlichen Einbrecher mit Hilfe der Bevölkerung fassen zu können. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden. Zudem rät die Polizei gerade jetzt zur Vorsicht: Verbrecher schlagen im Schutz der Dunkelheit zu und brechen in Häuser und Wohnungen ein. Wer sich aber schützt, kann ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Eigentümer und Mieter können sich dazu an die Fachberater der Polizei aus dem Bereich Opferschutz wenden. Diese zeigen vor Ort sinnvolle Maßnahmen auf, kostenlos und herstellerneutral Ein Termin kann vereinbart werden unter 02131 3000

