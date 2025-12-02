Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeug durch Sprengkörper beschädigt

Neuss

In den späten Montagabendstunden (02.12.) wurden die Anwohner der Schabernackstraße gegen 23:30 Uhr durch einen lauten Knall aus ihrer Abendruhe geholt.

Offenbar explodierte ein Sprengkörper in unmittelbarer Nähe eines dort geparkten Autos. Das Fahrzeug wurde auf der Fahrerseite beschädigt. Die Scheibe der Fahrertür war gesplittert und zum Teil herausgefallen. Zudem waren Eindellungen und sogar Löcher an der Fahrzeugseite ersichtlich. Zusätzlich zum Auto wurde das Vordach des Eingangsbereichs eines Hauses beschädigt. Hier fielen Teile einer Eingangsbeleuchtung herunter. In einem weiteren Haus fiel offenbar durch die Druckwelle sogar Putz von der Decke.

Nach ersten Ermittlungen könnten die Schäden durch die Explosion eines nicht zertifizierten Feuerwerkskörpers hervorgerufen worden sein. Ob der Täter versehentlich oder gar gezielt durch den Sprengkörper die Beschädigungen verursacht hat, ist Teil der Ermittlungen. Diese hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.

Die Ermittler suchen Zeugen die Hinweise geben können, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Telefonnummer 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei ihre Hinweise entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Gefährlichkeit von Feuerwerkskörpern hin. Insbesondere selbst gebaute oder nicht zertifizierte Pyrotechnik kann eine unvorhersehbare Sprengwirkung erzeugen und somit enorme Schäden an Personen, Gebäuden und Fahrzeugen verursachen. Auch im Hinblick auf den anstehenden Jahreswechsel rät die Polizei zum umsichtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern.

