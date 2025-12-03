Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei und Feuerwehr rücken dreimal zum gleichen Brandobjekt aus

Neuss (ots)

Gleich dreimal mussten Polizei und Feuerwehr am Dienstag (02.12.) und in der Nacht zu Mittwoch (03.12.) zu einem Mehrfamilienhaus an der Gladbacher Straße ausrücken um Brände zu löschen, die Rauchentwicklungen zu bekämpfen und die Ermittlungen zur Ursache aufzunehmen.

Gegen 13:30 Uhr hatten Bewohner eine Rauchentwicklung im Keller des Hauses festgestellt und die Retter alarmiert. Die wiederum gegen 00:15 und 03:00 Uhr abermals ausrücken mussten. Die ersten beiden Male hatte es eine Rauchentwicklung im gleichen Kellerabteil gegeben. Beim dritten Mal war ein anderes Abteil betroffen.

Schäden außerhalb dieser jeweiligen Abteile wurden durch das Feuer nicht herbeigeführt.

Warum es zu den Bränden kam, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Diese hat das Kommissariat 11 übernommen. Es werden zudem Zeugen gesucht die Hinweise geben können.

Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell