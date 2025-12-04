PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Störung der Amtsleitung der Kreispolizeibehörde Neuss

Neuss (ots)

Die Kreispolizeibehörde Neuss ist momentan nicht unter der Amtsleitung 02131-3000 erreichbar. Dies betrifft nicht nur die Vermittlung, sondern alle Polizeiwachen und Dienststellen der Behörde. Grund ist eine Störung beim Telekommunikationsanbieter. Der Notruf 110 ist nicht von der Störung betroffen, in Notfällen ist die Polizei wie gewohnt für den Bürger erreichbar. Wir bitten eindringlich, den Notruf nicht für allgemeine Anliegen oder Anfragen zu nutzen. Der Notruf 110 ist zwingend für wirkliche Notfälle freizuhalten.

Zusammen mit dem Telekommunikationsanbieter arbeiten wir mit Hochdruck an einer Behebung der Störung. Kl.

