Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen gelben Geländewagen

Meerbusch (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Toyota Land Cruiser mit Neuser Kennzeichen, der offenbar in der Nacht zu Donnerstag, 4. Dezember, zwischen 19 Uhr und 8:15 Uhr, gestohlen wurde. Der Halter hatte das gelbe Fahrzeug am Vorabend am Brüher Weg im Meerbuscher Stadtteil Büderich abgestellt. Wie es den Unbekannten gelungen ist, den Geländewagen zu entwenden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 14 aufgenommen hat.

Wer Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Fahrzeugs hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell