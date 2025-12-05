PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen gelben Geländewagen

Meerbusch (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Toyota Land Cruiser mit Neuser Kennzeichen, der offenbar in der Nacht zu Donnerstag, 4. Dezember, zwischen 19 Uhr und 8:15 Uhr, gestohlen wurde. Der Halter hatte das gelbe Fahrzeug am Vorabend am Brüher Weg im Meerbuscher Stadtteil Büderich abgestellt. Wie es den Unbekannten gelungen ist, den Geländewagen zu entwenden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 14 aufgenommen hat.

Wer Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Fahrzeugs hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 09:25

    POL-NE: Unfall auf Kreuzung: 10-Jähriger schwer verletzt

    Neuss (ots) - Am Mittwoch, 3. Dezember, ist es gegen 18:45 Uhr an der Kreuzung von Bergheimer Straße, Steubenstraße und Weberstraße in Neuss zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 30-jähriger Pkw-Fahrer zu diesem Zeitpunkt auf der Bergheimer Straße aus Richtung Reuschenberg kommend unterwegs und beabsichtige, nach rechts in die Weberstraße einzubiegen. Dabei kollidierte er ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 07:17

    POL-NE: Störung der Amtsleitung behoben

    Rhein-Kreis Neuss (ots) - Mit unserer Pressemeldung vom 04.12.2025, um 04:03 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Störung der Amtsleitung der Kreispolizeibehörde Neuss" über eine Störung unserer Rufnummer 02131 3000. Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6171967 Die Störung konnte zwischenzeitlich behoben werden. Alle Polizeiwachen und Dienststellen der Behörde sind ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren