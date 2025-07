Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Coffee with a cop" - geselliger Austausch zwischen Bürgern und Polizei - Prävention im Fokus

Nordhausen (ots)

Bei einem Kaffee, Latte Macchiato oder einem anderen Heißgetränk ganz entspannt mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch zu kommen, war in Nordhausen am Mittwochnachmittag kein Problem!

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen hatte am 23. Juli, von 14 bis 18 Uhr, zur Veranstaltung "Coffee with a Cop" auf den Rathausplatz eingeladen. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, mit Polizeibeamten der Schutz- und Kriminalpolizei ins Gespräch zu kommen.

Auch die polizeiliche Einstellungsberatung war vor Ort und informierte über Karrieremöglichkeiten bei der Polizei. Mit wertvollen Tipps gegen Trickbetrug sowie Hinweisen zum Einbruchsschutz stand den Besucherinnen und Besuchern die polizeiliche Beratungsstelle zur Seite.

Für die kleinen Gäste gab es ebenfalls viel zu entdecken: Ein Streifenwagen, ein Polizeimotorrad und die Verkehrsprävention waren vor Ort - Polizei zum Anfassen und Erleben!

Der Leiter der Landespolizeiinspektion Nordhausen, Herr Leitender Polizeidirektor Matthias Bollenbach, erschien persönlich bei diesem Event. "Ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung, bei der die Präventionsarbeit im Fokus steht, in diesem Jahr nun zum ersten Mal in der Stadt Nordhausen durchführen. Dies bietet die Gelegenheit, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu vielfältigen Themen rund um die Polizei in das Gespräch zu kommen.", so der Behördenleiter.

Ein besonderer Besuch aus dem Nordhäuser Rathaus und dem Landratsamt erschien ebenfalls auf den Vorplatz. Der Oberbürgermeister, Herr Kai Buchmann, sowie der Erste Beigeordnete des Landkreises Nordhausen, Herr Stefan Nüßle, wohnten der Präventionsveranstaltung bei und kamen mit den Bürgerinnen und Bürgern in einen lockeren Austausch.

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und viele nutzten die entspannte Atmosphäre, um bei kostenfreien frisch zubereiteten Heißgetränken in Barista-Qualität, die von einem erfahrenen Coffee-Biker serviert wurden, die Polizei kennenzulernen.

Die Veranstaltung war bereits die dritte Präventionsveranstaltung in Nordthüringen. Folgen werden am 20. August im Zeitraum von 13 Uhr bis 17 Uhr die Veranstaltung auf dem Marktplatz in Bad Frankenhausen und am 18. September zwischen 14 Uhr und 18 Uhr auf dem Neumarkt in Bad Langensalza. Wir freuen uns schon auf die nächste Auflage und danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für einen gelungenen Tag!

