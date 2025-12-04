PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 57-Jährige vertreibt Einbrecher

Neuss (ots)

Am Mittwochabend, 3. Dezember, ist eine bislang unbekannte Person in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Kotthauserweg in Neuss-Weissenberg eingebrochen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kletterte der Unbekannte gegen 18 Uhr auf den Balkon im Erdgeschoss und verschaffte sich über die dortige Balkontür Zutritt zur Wohnung. Dabei weckte er offenbar die Bewohnerin, eine 57-Jährige, die im Nebenzimmer geschlafen hatte. Diese konfrontierte den mutmaßlichen Einbrecher, schrie den Mann an, drohte mit der Polizei und schubste ihn. Der Verdächtige floh daraufhin über den Balkon in Richtung Römerstraße. Beute hat er offenbar nicht gemacht.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 sind auf der Suche nach dem Einbrecher. Dieser wird beschrieben als Mann von etwa 160 Zentimetern Größe, mit kräftiger Statur und dunklen Augen. Bekleidet war er mit schwarzer Arbeitskleidung, Handschuhen und einer Sturmhaube. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang auch an ihr Beratungsangebot: Unter derselben Rufnummer kann ein kostenfreier Termin vereinbart werden, bei dem die Experten zum Thema Einbruchsschutz Möglichkeiten für Mieter und Eigentümer aufzeigen, Häuser und Wohnung effizient vor unerwünschten Eindringlingen zu schützen.

Auch, wenn es der 57-Jährigen in diesem Fall gelungen ist, den Einbrecher zu vertreiben, rät die Polizei, bei Kontakt mit Eindringlingen auf den Selbstschutz zu achten. Wer zu Hause überrascht wird oder zurückkehrt, während ein Einbruch im Gange ist, sollte aus einer gewissen Distanz auf sich aufmerksam machen und die Polizei rufen. Merken Sie sich alles, was bei den späteren Ermittlungen hilfreich sein kann: Personenbeschreibungen, Fluchtrichtung, mögliche Fluchtfahrzeuge. Aber: Gehen Sie kein persönliches Risiko ein!

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

