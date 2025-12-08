PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Unfall in Brake gesucht

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Brake ist am Montag, 08. Dezember 2025, gegen 10:45 Uhr, eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr eine 36-jährige Frau aus Brake mit einem Kleinwagen die Otto-Hahn-Straße. Beim Einbiegen in die Weserstraße kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einer 73-Jährigen aus Brake, die den Einmündungsbereich zu diesem Zeitpunkt mit einem Pedelec querte. Durch ein Ausweichmanöver kam die 73-Jährige zu Fall, wodurch sie Verletzungen erlitt, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizei fragt nun, wer den Beinahe-Zusammenstoß und anschließenden Sturz beobachtet hat und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

