POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Unfall in Brake gesucht

Bei einem Verkehrsunfall in Brake ist am Montag, 08. Dezember 2025, gegen 10:45 Uhr, eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.
Zur Unfallzeit befuhr eine 36-jährige Frau aus Brake mit einem Kleinwagen die Otto-Hahn-Straße. Beim Einbiegen in die Weserstraße kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einer 73-Jährigen aus Brake, die den Einmündungsbereich zu diesem Zeitpunkt mit einem Pedelec querte. Durch ein Ausweichmanöver kam die 73-Jährige zu Fall, wodurch sie Verletzungen erlitt, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.
Die Polizei fragt nun, wer den Beinahe-Zusammenstoß und anschließenden Sturz beobachtet hat und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen.
