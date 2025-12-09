Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrskontrolle auf der Autobahn 1 in Cappeln

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn haben am Montag, 08. Dezember 2025, gegen 14:30 Uhr, ein Ermittlungsverfahren gegen einen Autofahrer eingeleitet, der auf der Autobahn 1 in Cappeln kontrolliert wurde.

Der 53-jährige Mann aus Hamburg war mit einem BMW auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs und wurde auf einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta gestoppt. Bei der Kontrolle händigte er einen Führerschein aus, der eindeutige Fälschungsmerkmale aufwies. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war der Hamburger nicht. Außerdem zeigte er Anzeichen einer möglichen Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein durchgeführter Test zeigte den Konsum von Marihuana an.

Gegen den Mann wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Um den Nachweis der Beeinflussung durch THC zu erbringen, war zudem die Entnahme einer Blutprobe erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell