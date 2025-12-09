Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall in der Gemeinde Ganderkesee +++ Drei Personen verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Gemeinde Ganderkesee sind am Montag, 08. Dezember 2025, gegen 20:15 Uhr, drei junge Menschen verletzt worden.

Zur Unfallzeit war ein 18-jähriger Delmenhorster mit einem Kleinwagen auf der Wiggersloher Straße unterwegs. In Höhe des Segelflugplatzes geriet der Kleinwagen auf den aufgeweichten Grünstreifen und kam in der Folge komplett von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Kleinwagen zunächst mit zwei Bäumen und kam nach einem weiteren Zusammenstoß an einem dritten Baum zum Stillstand.

Der 18-Jährige war im stark beschädigten Kleinwagen eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er musste von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Prinzhöfte, Havekost und Ganderkesee befreit werden. Zwei jugendliche Mitfahrer aus Delmenhorst, 15 und 17 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Alle drei jungen Männer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Am Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Die Unfallstelle konnte um 22:20 Uhr nach der Bergung des Kleinwagens wieder freigegeben werden.

Wie bereits der Pressemitteilung der Kreisfeuerwehr Oldenburg zu entnehmen ist, muss das Verhalten von Soldaten, die sich auf einem nahen Truppenübungsplatz aufhielten, hervorgehoben werden. Sie wurden durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam und haben die Unfallstelle abgesichert. Anschließend holten sie die zwei Mitfahrer aus dem Auto, leisteten Erste Hilfe und unterstützten bei den Rettungsmaßnahmen und der Betreuung von Angehörigen.

