Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrerin bei Unfall in Ahlhorn schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ahlhorn ist am Dienstag, 09. Dezember 2025, gegen 14:50 Uhr, eine Radfahrerin schwer verletzt worden.

Die 50-jährige Frau aus Ahlhorn war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Cloppenburger Straße unterwegs und querte die Fahrbahn, um in die Lether Gewerbestraße zu gelangen. Dabei wurde sie vom Kleintransporter eines 48-Jährigen aus Ahlhorn erfasst, der die Cloppenburger Straße in Richtung Ortskern Ahlhorn befuhr.

Die 50-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. An der Front des Kleintransporters entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 7.000 Euro. Am Unfallort kam es bis etwa 16:00 Uhr zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell