Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung in Brake

Delmenhorst (ots)

Bereits am Mittwoch, 13. November 2025, gegen 16:00 Uhr, ist eine junge Frau in Brake sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht nun nach einer Zeugin.

Die junge Frau war zum Tatzeitpunkt mit ihrem Hund auf dem Feldweg unterwegs, der von der Boitwarder Straße abgeht und parallel zur Berliner Straße verläuft. Hier wurde sie von zwei Männern bedrängt und angefasst. Eine Zeugin, die sich der Situation mit einem Fahrrad näherte, kam der jungen Frau zu Hilfe.

Diese Zeugin wird nun gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für andere Zeugen, die trotz des zeitlichen Verzugs noch Erinnerungen an den Vorfall haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell