Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger nach Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in der Lutherstraße in Delmenhorst am Mittwoch, 10. Dezember 2025 gegen 17:55 Uhr, ist ein Mann leicht verletzt worden.
Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 20-Jähriger aus Bremen mit seinem Renault Twingo die Lutherstraße und beabsichtigte nach rechts in die Schulstraße abzubiegen. Dabei übersah er den 63-Jährigen aus Delmenhorst, der die Lutherstraße zu Fuß überquerte.
Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden und der 63-Jährige wurde leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden.
