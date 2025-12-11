PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger nach Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Lutherstraße in Delmenhorst am Mittwoch, 10. Dezember 2025 gegen 17:55 Uhr, ist ein Mann leicht verletzt worden.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 20-Jähriger aus Bremen mit seinem Renault Twingo die Lutherstraße und beabsichtigte nach rechts in die Schulstraße abzubiegen. Dabei übersah er den 63-Jährigen aus Delmenhorst, der die Lutherstraße zu Fuß überquerte.

Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden und der 63-Jährige wurde leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden.

