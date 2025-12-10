Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Erneuter Einbruch zur Tageszeit +++ Polizei bittet um Wachsamkeit

Delmenhorst (ots)

Erneut ist in Delmenhorst in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Polizei bittet um Wachsamkeit.

Am Dienstag, 09. Dezember 2025, zwischen 14:35 und 15:50 Uhr, sind bisher unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Breite Straße eingebrochen. Um in das Haus gelangen zu können, wurde die Scheibe einer Tür eingeworfen. Entwendet wurde Schmuck. Zwei tatverdächtige Frauen wurden in der Nähe des Tatortes gesehen und wie folgt beschrieben:

1. Person:

- ca. 20 Jahre - schlank - rosa Mütze - beige Jacke - Sneaker - schwarze Hose

2. Person:

- ca. 20 Jahre - graue Jogginghose - schwarze Parka - schwarze Sneaker

Einbrüche durch das Einwerfen von Fenstern oder Türen werden seit ein paar Tagen vermehrt festgestellt. Da diese Vorgehensweise doch mit relativ viel Lärm verbunden ist, bitte die Polizei um Wachsamkeit und rät: Wer verdächtige Geräusche in der Nachbarschaft vernimmt, sollte im Zweifel die Polizei verständigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell