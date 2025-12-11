Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der A28 in Delmenhorst +++ Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel
Delmenhorst (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der A28 in Delmenhorst konnten Beamte der Autobahnpolizei am Mittwoch, 10. Dezember 2025 gegen 14:22 Uhr, feststellen, dass ein 30-Jähriger aus Rhauderfehn, der mit seinem Audi in Richtung Stuhr unterwegs war, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.
Weiter konnten während der Kontrolle Anhaltspunkte dafür gefunden werden, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv.
Durch die Beamten wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.
Des Weiteren wurde gegen den 30-jährige Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahrens wegen des Fahrens ohne Führerschein sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln eingeleitet.
