Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Beide beteiligte Fahrzeuge nach Unfall in Jade nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 10. Dezember 2025 gegen 18:50 Uhr, waren nach einem Verkehrsunfall in der Tiergartenstraße in Jade beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 36-Jährige aus Oldenburg mit ihrem KIA die Tiergartenstraße in Richtung Varel und beabsichtigte nach links in die Raiffeisenstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den 46-Jährigen aus Jade, der mit seinem Audi die Tiergartenstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr.

Durch den Zusammenstoß entstanden an den Fahrzeugen geschätzte Sachschäden in Höhe von 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

