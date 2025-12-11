Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 10. Dezember 2025 gegen 12:05 Uhr, verletzte sich ein 66-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Nordenham an der Kreuzung Atenser Allee und Coldewärfer Straße leicht.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 27-Jähriger aus Herscheid mit seinem Lkw der Marke Scania die B212 in Fahrtrichtung Nordenham. An der Kreuzung zur Atenser Allee sowie Coldewärfer Straße übersah er beim Anfahren den vor ihm verkehrsbedingt wartenden VW Tiguan, der von einem 66-Jährigen aus Stuhr gefahren wurde.

Der 66-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden geschätzte Sachschäden in Höhe von 5.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell