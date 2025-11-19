PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auseinandersetzung führt zu Polizeieinsatz +++ Einbrecher unterwegs +++ Haustür hält Hebelversuchen stand

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzung führt zu Polizeieinsatz, Hofheim-Wallau, Taunusstraße, Dienstag, 18.11.2025, 16:30 Uhr

(ro)Am Dienstagnachmittag führte in Hofheim-Wallau eine handgreifliche Auseinandersetzung zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei in die Taunusstraße gerufen, da nach einer Beerdigung ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert sei. Die eilig entsandten Streifen konnten dort noch drei Personen antreffen. Ein 34-Jähriger soll im Rahmen der zuvor stattgefunden Auseinandersetzung von einem Mann geschlagen worden und hierdurch verletzt worden sein. Der Tatverdächtige sowie weitere Personen hatten sich zwischenzeitlich in ein Wohnhaus zurückgezogen. Als die Polizisten anklopften, verbarrikadierte sich der 33-jährige Mann im Haus. Spezialisierte Beamte konnten den Mann im weiteren Verlauf widerstandslos festnehmen. Der alkoholisierte 33-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde im Anschluss in einer Fachklinik vorgestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Hintergründe sowie Tathergang sind auch Gegenstand der Ermittlungen.

2. Einbrecher unterwegs,

Hochheim, Sudetenstraße, Stettiner Straße, Dienstag, 18.11.2025, 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(ro)In Hochheim waren am Dienstag Einbrecher unterwegs. Zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr näherten sich die Täter einem Einfamilienhaus in der Sudetenstraße und drangen gewaltsam über ein Fenster ein. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Mit Schmuck im Gepäck flohen die Einbrecher unerkannt. Wie Unbekannte zwischen 17:45 Uhr und 21:00 Uhr in ein Haus in der Stettiner Straße eingestiegen sind, ist bislang noch unklar. Auch hier hatten sie Schmuck im Visier und machten sich samt der Beute aus dem Staub. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

3. Haustür hält Hebelversuchen stand,

Bad Soden-Neuenhain, Am Honigbirnbaum, Dienstag, 18.11.2025, 10:00 Uhr bis 21:45 Uhr

(ro)Im Laufe des Dienstags hielt die Haustür eines Wohnhauses im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain mehreren Hebelversuchen stand. Die Täter begaben sich zwischen 10:00 Uhr und 21:45 Uhr auf das Grundstück in der Straße "Am Honigbirnbaum". Hier scheiterten sie beim Versuch über die Tür ins Innere einzudringen, sodass sie unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten. Hinweise in diesem Fall nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell