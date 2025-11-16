PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrzeug aufgebrochen+++mehrere Kennzeichen entwendet+++Trunkenheitsfahrt+++Btm-Fahrt+++Verkehrsunfallflucht+++Verkehrsunfallflucht+++

Hofheim (ots)

1.Fahrzeug aufgebrochen

Eppstein, Bahnstraße, Samstag, 15.11.2025, 21:15 Uhr bis 21:50 Uhr

(jk)Ein schwarzer Smart wurde am Samstagabend aufgebrochen. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf dem Park & Ride Parkplatz in Eppstein. Durch unbekannte Täter wurde die Fahrertür mittels eines Schraubenziehers und einer Eisenstange aufgebrochen und das Fahrzeug durchwühlt. Entwendet wurde lediglich etwas Kleingeld. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

2. Mehrere Kfz-Kennzeichen entwendet

Hattersheim, Im Höhlchen, bis Samstag, den 15.11.2025, 15:30 Uhr

(jk)Im Laufe des Samstages wurden bei der Polizeistation Hofheim mehrere Kfz-Kennzeichendiebstähle angezeigt. Halter von insgesamt fünf Fahrzeugen stellten das Fehlen des vorderen und hinteren Kennzeichens fest. Sämtliche Fahrzeuge waren in Hattersheim, in der Straße Im Höhlchen abgestellt. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.

3. Trunkenheitsfahrt

Hattersheim, Voltastraße, Samstag, 15.11.2025, 19:18 Uhr

(jk)Ein 44-Jähriger Wiesbadener muss sich wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten. Eine Hofheimer Streife führte in Hattersheim, aufgrund einer auffälligen Fahrweise, eine Kontrolle eines Toyotas durch. Während dieser konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Zu einem freiwilligen Atemalkoholtest war der Fahrer nicht mehr in der Lage. Daher wurde auf der Polizeistation Hofheim eine Blutentnahme durchgeführt.

4.Btm-Fahrt

Hattersheim, Mainzer Landstraße, Sonntag, 16.11.2025, 4:40 Uhr

(jk)Am frühen Sonntag morgen kontrollierten Beamte der Polizeistation einen VW Golf. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 19-Jährige Fahrer aus Nackenheim möglicherweise unter Btm-Einfluss steht. Ein Schnelltest bestätigte diesen Verdacht. Daher wurde der Fahrer auf die Dienststelle sistiert und dort eine Blutentnahme durchgeführt.

5. Verkehrsunfallflucht

Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Samstag, 15.11.2025, 23:08 Uhr

(jk)Ein Unbekannter verursachte am Samstagabend einen Unfall in Eschborn und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Verursacher touchierte beim Ausparken einen auf dem Parkplatz des Kentucky-Fried-Chicken geparkten Mercedes. Der männliche Fahrer eines dunklen Kombis stieg aus und begutachtete den Schaden. Im Anschluss stieg dieser jedoch wieder ein und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter folgender Rufnummer entgegen 06192/2079-0

6. Verkehrsunfallflucht

Bad Soden am Taunus, Gluckstraße, Sonntag, 16.11.2025, 00:52 Uhr

(jk)Zum genannten Zeitpunkt kam es in Bad Soden am Taunus zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Lieferdienstes stellte sein Fahrzeug für eine Essenslieferung mit laufendem Motor in der Gluckstraße ab. Bei seiner Rückkehr stellte er das Fahrzeug in einer Hecke stehend und beschädigt fest. Zudem wies ein weiteres Fahrzeug, welches neben diesem auf dem Parkplatz stand, Unfallschäden auf. Der Fahrer vermutet, dass eine unbekannte Person sein Fahrzeug benutzt und den Unfall verursacht haben muss. Der Regionale Verkehrsdienst übernimmt die Ermittlungen und erbittet sich Hinweise unter der Rufnummer 06192/2079-0

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell