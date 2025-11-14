PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Bargeld entwendet +++ Tür hält Hebelversuchen stand +++ Im Gegenverkehr gestreift - blauer Pkw gesucht +++ Fahrzeugbrand auf der A66

Hofheim (ots)

1. Bargeld entwendet,

Kelkheim-Münster, Margarete-von-Wrangell-Straße, Festgestellt: Donnerstag, 13.11.2025, 10:30 Uhr

(ro)In Kelkheim-Münster haben in den vergangenen Tagen Unbekannte Bargeld aus einem Lokal entwendet. Die Täter verschafften sich zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt gewaltsam über den Küchencontainer Zutritt zu der Bar in der Margarete-von-Wrangell-Straße. Im Inneren brachen sie eine Schublade auf und entnahmen daraus eine Geldkassette mit Inhalt. Zudem beschädigten sie die Zapfanlage als auch das Waschbecken, bevor sie die Flucht ergriffen. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von über 1.000 Euro. Festgestellt wurde der Einbruch am Donnerstagvormittag. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Tür hält Hebelversuchen stand,

Eppstein-Vockenhausen, Eberlestraße, Donnerstag, 06.11.2025, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 13.11.2025, 10:00 Uhr

(ro)In Eppstein-Vockenhausen sind Einbrecher im Laufe der letzten Woche beim Versuch, in ein Wohnhaus einzusteigen, gescheitert. Zwischen Donnerstag letzter Woche und Donnerstag dieser Woche näherten sie sich dem Grundstück in der Eberlestraße und hebelten mehrfach an der Terrassentür. Als diese standhielt, mussten sie unverrichteter Dinge wieder abziehen. Ihre Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Im Gegenverkehr gestreift - blauer Pkw gesucht, Flörsheim, Jahnstraße, Donnerstag, 13.11.2025, 07:40 Uhr

(ro)Am Donnerstagmorgen kam es in Flörsheim zu einem Unfall, bei dem sich Autos im Gegenverkehr touchierten. Die Polizei sucht nun nach einem Unfallbeteiligten. Eine 34-jährige Fahrerin eines VW Golf war gegen 07:40 Uhr auf der Jahnstraße in Richtung Wickerer Straße unterwegs. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, in Folge dessen der Außenspiegel der VW-Fahrerin beschädigt wurde. Die Fahrerin oder der Fahrer des anderen Pkw fuhr einfach weiter, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach dem blauen Pkw. Sollten Sie Hinweise zum dem flüchtigen Unfallbeteiligten, dem blauen Pkw oder dem Unfallhergang geben können, werden Sie gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Meldung der Autobahnpolizei Wiesbaden

Fahrzeugbrand auf der A66,

Weilbach, Bundesautobahn 66, Mittwoch, 12.11.2025, 13:20 Uhr

(nie) Am Mittwoch ist ein PKW auf der Bundesautobahn 66 zwischen Weilbach und Hattersheim in Brand geraten. Einige Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 13:20 Uhr über Notruf, dass ein Fiat auf Höhe einer Tank- und Rastanlage in Fahrtrichtung Frankfurt zunächst stark qualmte und schließlich Feuer fing. Die Fahrzeugführerin stellte das Fahrzeug auf dem dortigen Standstreifen ab und brachte sich auf der Tank- und Rastanlage in Sicherheit. Die herangeeilte Feuerwehr konnte den Fahrzeugbrand schnell unter Kontrolle bringen. Der rechte von drei Fahrstreifen musste für die Dauer der Löschmaßnahmen bis zur Abschleppung vorübergehend gesperrt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

