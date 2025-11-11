PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verfolgungsfahrt +++ BMW zerkratzt +++ Falsche Zählerableser +++ Dieseldiebstähle auf Baustellen

Hofheim (ots)

1. Verfolgungsfahrt,

Hattersheim, Ladislaus-Winterstein-Ring, Dienstag, 11.11.2025, 01:49 Uhr

(nie) In Hattersheim hat sich ein Audi in der Nacht zum Dienstag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Eine Streife der Polizeistation Hofheim beabsichtigte um 01:50 Uhr den Audi in der Heddingheimer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als das Fahrzeug in der Nähe eines Tankstellengeländes anhielt, sprang eine Person aus dem Fahrzeug und flüchtete durch eine Fußgängerunterführung in Richtung Ladislaus-Winterstein-Ring. Zeitgleich beschleunigte der Fahrzeugführer stark, um sich ebenfalls der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten, welche den Streifenwagen bereits zwecks Durchführung einer Kontrolle verlassen hatten, nahmen die fußläufige Verfolgung auf und forderten Verstärkung zur Fahndung nach dem flüchtigen Audi an. Das Fahrzeug konnte wenig später im Ladislaus-Winterstein-Ring in der Nähe eines Schwimmbades nach einem Zeugenhinweis mitsamt Fahrer festgestellt werden. Letzterer kollidierte im Zuge der Flucht mit den dortigen Sperrpfosten und konnte die Flucht aufgrund seiner Beinverletzungen nicht weiter fortsetzen. Die Feuerwehr befreite den 37-jährigen Fahrzeugführer, sodass er schließlich in ein Krankenhaus transportiert werden konnte. Neben der ärztlichen Versorgung erfolgte eine Blutentnahme beim Unfallverursacher, da Anhaltspunkte für den Einfluss von Alkohol und Drogen vorlagen. Ehe die Beamten die Abschleppung des verunfallten Audi veranlassten, erfolgte noch die Sicherstellung eines verbotswidrigen Messers aus dem Fahrzeuginnenraum sowie diverser Kennzeichen, welche unter anderem wegen Diebstahls ausgeschrieben waren. Die Sicherstellung des Führerscheins scheiterte einzig an dem Umstand, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 37-Jährige wird sich somit wegen einer Vielzahl an Delikten verantworten müssen. Dessen geflüchteter Komplize soll etwa 180 cm groß, 20 bis 30 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen sein. Er habe einen Drei-Tage-Bart gehabt und soll zur Tatzeit eine helle Mütze sowie beige Oberbekleidung getragen haben.

Hinweise können an die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 gerichtet werden.

2. BMW zerkratzt,

Flörsheim, Am Schlag, Sonntag, 09.11.2025, 17:00 Uhr bis Montag, 10.11.2025, 08:00 Uhr

(nie) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Flörsheim ein BMW wurde durch einen Unbekannten zerkratzt. Der BMW wurde am Sonntag gegen 17:00 Uhr ordnungsgemäß im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße "Am Schlag" in Flörsheim abgestellt. Am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr, stellte der Fahrzeughalter fest, dass ein Unbekannter sein Fahrzeug rundherum zerkratzt hatte.

Die Polizeistation Flörsheim nimmt unter der Rufnummer (06196) 9695-0 Hinweise entgegen.

3. Falsche Zählerableser,

Eppstein-Vockenhausen, Hauptstraße, Dienstag, 04.11.2025 bis Sonntag, 09.11.2025

(nie) Im Zeitraum von Dienstag bis Sonntag haben Trickdiebe in Eppstein-Vockenhausen Beute gemacht. Die Täter täuschten gegenüber der 83-jährigen Anwohnerin der Hauptstraße vor, deren Zählerstände ablesen zu wollen, woraufhin die Dame den Trickdieben Einlass gewährte. Während die Seniorin von einem Täter abgelenkt wurde, gelang es seinem Komplizen diverse Wertgegenstände unbemerkt zu entwenden. Die Täter seien beide circa 35 Jahre alt, zwischen 180 cm und 190 cm groß und schlank gewesen sein. Der erste Täter habe zudem kurze dunkle Haare sowie dunkle Augen gehabt. Zur Tatzeit sei er mit einem hellen Sakko und einer schwarzen Stoffhose bekleidet gewesen. Zu dem zweiten Täter ist darüber hinaus lediglich bekannt, dass er braun/blonde Haare gehabt haben soll.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der (06196) 2073-0 entgegen.

4. Dieseldiebstähle auf Baustellen,

Sulzbach, Baustelle an der A66 und Eschborn, Baustelle am Helfmann-Park Freitag, 07.11.2025 bis Montag, 10.11.2025

(nie) Im Verlauf des Wochenendes haben Unbekannte Diesel auf zwei unterschiedlichen Baustellen erbeutet. Auf einer Baustelle in Sulzbach, die parallel zur A66 zwischen Eschborn und dem Main-Taunus-Zentrum verläuft, gelang es den Tätern eine größere Menge Diesel aus einem Baustellenfahrzeug abzuzapfen. Darüber hinaus versuchte der Täter auf selbiger Baustelle, einen weiteren Dieseltank aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, flüchtete der Täter unerkannt. Auf einer weiteren Baustelle, die sich an einem Feldweg in der Nähe des Helfmann-Parks in Eschborn befindet, wurde zunächst der Tankdeckel eines Baustellenfahrzeuges gewaltsam geöffnet und daraufhin ebenfalls Diesel abgezapft. Konkrete Täterhinweise liegen bisher in Fällen bisher nicht vor. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu dem Dieb unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

