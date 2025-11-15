PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher in Einfamilienhaus +++ Schmuck bei Einbruch entwendet +++ Rollläden zerstört und Haus durchwühlt +++ Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Hofheim (ots)

1.Einbruch in Einfamilienhaus,

Hattersheim am Main, Gunterring, Dienstag, 11.11.2025, 15:00 Uhr bis Dienstag, 11.11.2025, 20:00 Uhr

(go) Am späten Dienstagnachmittag verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Hattersheim am Main. Die Einbrecher schoben den Rollladen der Terassentür hoch und gelangten über diese ins Haus. Im Wohnzimmer des Einfamilienhauses befand sich eine Spielkonsole, welche durch die Einbrecher entwendet wurde. Im Anschluss flüchteten die Täter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2.Einbrecher entwenden Schmuck,

Hofheim am Taunus, Kantstraße, Freitag, 14.11.2025, 17:20 Uhr bis Freitag, 14.11.2025, 18:00 Uhr

(go) Am Freitag verschafften sich Einbrecher während der Dämmerung Zutritt zu einem Reihenendhaus. Durch Aufhebeln der Terassentür gelangten die Einbrecher in das Haus und entwendeten hier diverse Schmuckstücke. Im Anschluss ergriffen die Einbrecher die Flucht. Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

3.Einbrecher in Hofheim unterwegs,

Hofheim- Marxheim, Lessingstraße, Donnerstag, 13.11.2025, 19:00 Uhr bis Freitag, 14.11.2025, 16:00 Uhr

(go) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten Einbrecher die Rollläden im hinteren Bereich eines Einfamilienhauses und verschafften sich auch hier über die Terassentür oder ein daneben befindliches Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Annähernd alle Räume des Hauses wurden durch die Täter durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist bisher unbekannt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Täter entfernten sich unbemerkt vom Tatort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4.Verkehrsunfallflucht,

Schwalbach am Taunus, Friedrich-Ebert-Straße, Freitag, 14.11.2025, 07:20 Uhr bis Freitag 14.11.2025, 13:15 Uhr

(go) Ein Unbekannter verursachte am Freitagvormittag einen Unfall in Schwalbach am Taunus und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Verursacher touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen grauen Opel Astra, welcher am Straßenrand der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe der Hausnummer 21 geparkt stand. Die Fahrerin oder der Fahrer des bislang unbekannten Fahrzeuges flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter folgender Rufnummer entgegen: 06192 2079-0.

