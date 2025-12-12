Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Großenkneten +++ Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Großenkneten musste am Donnerstag, 11. Dezember 2025, die Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven gesperrt werden.

Ein 47-jähriger Mann aus dem Kreis Friesland war gegen 14:00 Uhr mit einem Kleintransporter auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Großenkneten erkannte er eine eingerichtete Baustelle zu spät und fuhr auf einen auf der Fahrbahn abgestellten Verkehrssicherungsanhänger der Autobahnmeisterei auf. Nach diesem Aufprall schleuderte der Transporter mit dem Heck nach links, wodurch die gesamte Fahrbahn blockiert war. Der 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Am Transporter und dem Anhänger entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro.

Nach dem Unfall musste der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven an der Anschlussstelle Großenkneten von der Autobahn geleitet werden. Die Sperrung, die zu einem Stau mit einer Länge von ungefähr vier Kilometern führte, konnte um 18:10 Uhr aufgehoben werden. Da sich der Unfallort genau zwischen der Ab- und der Auffahrt der Anschlussstelle befand, war ein Auffahren in Richtung Norden weiterhin möglich.

