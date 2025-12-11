Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall bei Arbeiten am Grünstreifen auf der B75 in Delmenhorst +++ Bundesstraße voll gesperrt

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen mehreren Beteiligten am Donnerstag, 11. Dezember 2025 gegen 10:36 Uhr, war die B75 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Stickgras und Huchtingen voll gesperrt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 57-Jähriger aus Ganderkesee mit seinem Lkw und Anhängergespann zur Durchführung von Arbeiten am Grünstreifen den Seitenstreifen der B75 in Fahrtrichtung Bremen mit Schrittgeschwindigkeit.

Durch diesen Umstand musste ein 46-Jähriger aus Friesoythe mit seinem Sattelzug auf den linken Fahrstreifen ausweichen. Die nachfolgende 83-Jährige in ihrem Mercedes erkannte zu spät, dass ihre Spur endete und kollidierte beim Fahrstreifenwechsel mit dem Sattelzug des 46-Jährigen.

Zur Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge musste die B75 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Personen wurden jedoch nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell