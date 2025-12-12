Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Angriff auf Polizeibeamte nach Ruhestörung in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Die Verursacher einer Ruhestörung haben am Freitag, 12. Dezember 2025, in Wildeshausen Beamte der Polizei angegriffen.

Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei erstmals über ruhestörenden Lärm in Kenntnis gesetzt, der aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Ehlers-Straße dringen würde. Aus der betreffenden Wohnung drang laute Musik. Als Verursacher wurden der 40-jährige Bewohner und ein 35-jähriger Bekannter ausgemacht. Beide waren deutlich alkoholisiert und wurden eindringlich zur Ruhe ermahnt. Etwa eine Stunde nach dieser Ermahnung fielen beide Männer erneut durch das Abspielen überlauter Musik auf. Als die Musikbox der Verursacher wegen der erneuten Ruhestörung sichergestellt werden sollte, griff der 35-Jährige die Beamten an. Er musste im engen Hausflur zu Boden gebracht werden. Gegen den 40-jährigen Bewohner, der seinem Bekannten zu Hilfe kommen wollte, musste Reizgas eingesetzt werden.

Beide Männer lehnten eine Behandlung durch hinzugerufene Rettungssanitäter ab. Der 35-jährige Wildeshauser wurde zur Verhinderung weiterer Ruhestörungen oder sogar Straftaten in Gewahrsam genommen. Der 40-Jährige konnte in seiner Wohnung bleiben. Gegen beide Männer wird wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

