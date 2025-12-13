Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 13.12.2025

Delmenhorst (ots)

Landkreis Wesermarsch: Einbruch in das Gymnasium Jaderberg +++ Zeugen gesucht

In der Zeit von Donnerstag, 11. Dezember 2025, ca. 19:00 Uhr und Freitag, 12. Dezember 2025, ca. 05:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Gymnasium Jaderberg in der Schulstraße. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie Bargeld in zweistelligen Bereichen. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Nordenham nach Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/2694-0, zu melden.

Landkreis Wesermarsch: Pkw in Nordenham beschädigt +++ Zeugen gesucht

Am Freitag, 12. Dezember 2025, ca. 22:30 Uhr, beobachtet Zeugen einen bislang unbekannten Mann dabei, wie dieser sich auf einem Parkplatz einer Gaststätte in der Butjadinger Straße in Nordenham an einem Pkw VW einer 19-jährigen Nordenhamerin befand. Kurze Zeit später stellte die 19-Jährige einen Schaden am Pkw in Form eines langen Kratzers fest. Der unbekannte Mann konnte nicht mehr angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten Beamte der Polizei Nordenham zudem fest, dass der Pkw VW zusätzlich durch eine Kollision von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden ist. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 3.500 Euro geschätzt. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Nordenham nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0, mit der Polizei in Verbindung zu setzen

