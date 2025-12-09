PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin prallt in Fahrzeugheck

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Eine Fiat-Fahrerin kollidierte am Montagabend auf der Öringsener Straße mit dem Heck eines geparkten Fahrzeugs. Hierbei zogen sich die Frau und ihr Beifahrer leichte Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen nach hatte die 70-jährige Bad Oeynhausenerin gegen 18.20 Uhr die Öringsener Straße in Richtung Oexen befahren, als es zum Zusammenstoß mit dem Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda kam. Hierbei verletzten sich die Autofahrerin und ihr fünf Jahre älterer Beifahrer leicht und wurden durch Rettungskräfte ins örtliche Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge nahmen deutlich sichtbaren Schaden und wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 10:41

    POL-MI: Gegenstände entwendet

    Minden (ots) - (SN) Zwei Einbrüche in Baustellen sowie ein Diebstahl von der Ladefläche eines Kleintransporters beschäftigt derzeit die Polizei in Minden. So entwendeten Unbekannte von einer umzäunten Baustelle am Marienwall mehrere Baumaschinen. Zuvor hatten sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafft. Zudem brach man einen Anhänger auf. Hieraus fehlte schließlich Werkzeug. Außerdem suchten Kriminelle ein sich im Rohbau befindliches Einfamilienhaus in der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:33

    POL-MI: Einbrecher machen Beute

    Stemwede (ots) - (SN) Wegen eines Wohnungseinbruchs wurde die Polizei am Freitagabend nach Stemwede-Wehdem gerufen. Dort kam es zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr zu einem Einbruch in ein an der Bergstraße Ecke Dillenhöhe liegendes Einfamilienhaus. Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter über den rückwärtigigen Bereich zunächst über ein Glaselement Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten daraus unter anderem Schmuck und Bargeld. Täterhinweise bitte an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren