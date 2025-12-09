Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin prallt in Fahrzeugheck

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Eine Fiat-Fahrerin kollidierte am Montagabend auf der Öringsener Straße mit dem Heck eines geparkten Fahrzeugs. Hierbei zogen sich die Frau und ihr Beifahrer leichte Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen nach hatte die 70-jährige Bad Oeynhausenerin gegen 18.20 Uhr die Öringsener Straße in Richtung Oexen befahren, als es zum Zusammenstoß mit dem Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda kam. Hierbei verletzten sich die Autofahrerin und ihr fünf Jahre älterer Beifahrer leicht und wurden durch Rettungskräfte ins örtliche Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge nahmen deutlich sichtbaren Schaden und wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

