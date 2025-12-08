Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer kracht gegen Werbetafel

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Ein Abbiegemanöver endete am Samstagabend für einen Tesla-Fahrer an der Werbetafel eines Supermarktes. Der mutmaßliche Alkoholgenuss des Fahrers dürfte unfallursächlich sein.

Ein Bad Oeynhausener befuhr gegen 23:15 Uhr mit seinem Tesla die Weserstraße in Richtung Steinstraße. In Höhe der Triftenstraße wollte er nach links in diese abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam von der Straße ab, überführ den Gehweg, bis die Fahrt in einem Beet an einer Werbetafel eines dort ansässigen Supermarktes endete.

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte eine deutliche Alkoholisierung des 29-Jährigen. Dies wurde durch einen Test bestätigt. Nach der Unfallaufnahme folgte auf der hiesigen Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobenentnahme. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

