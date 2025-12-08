Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollstuhlfahrer angefahren

Minden (ots)

(FW) In Minden kam es am vergangenen Donnerstag (04.12.) zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein E-Scooter und ein Rollstuhlfahrer zusammenprallten. Die Polizei bittet die Unfallbeteiligte um Kontaktaufnahme.

Ein 38-Jähriger befuhr mit seinem Rollstuhl den rechtsseitigen Gehweg der Ringstraße in Richtung Birne. Auf Höhe der Hausnummer 97 sei dann eine Fahrerin mit ihrem E-Scooter aus einer Grundstücksausfahrt gefahren. Hierbei kam es zu einer Kollision, bei welcher die junge Frau stürzte, sich aber vermutlich nicht verletzte. Zunächst hielt die Rollerfahrerin an und tauschte sich kurz mit dem Mindener aus. Hierbei wurde auch eine Telefonnummer hinterlassen. Der Rollstuhlfahrer fuhr anschließend zu seiner Arbeitsstätte. Hierbei bemerkte er im Nachhinein, dass er sich in Folge des Unfalls verletzte. Er wurde anschließend leicht verletzt von einem Rettungswagen in das Johannes-Wesling-Klinikum gebracht.

Die E-Scooter-Fahrerin wird auf circa 16-19 Jahre geschätzt und soll etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Sie habe eine schlanke Statur und lange, dunkelblonde Haare gehabt.

Die Ermittler bitten unter der Rufnummer 0571 8866-0 um eine Kontaktaufnahme. Ebenso können sich mutmaßliche Unfallzeugen bei der Polizei melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell