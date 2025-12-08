PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geschwindigkeitskontrollen auf B65 und L770 mit mehreren Verstößen

Porta Westfalica, Espelkamp, Lübbecke (ots)

(FW) Der Verkehrsdienst der Polizei Minden-Lübbecke hat am Donnerstag und Freitag gezielte Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 59 Überschreitungen festgestellt, die zu 33 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 26 Verwarngeldern führten.

Die Polizei ahndete am Donnerstagvormittag auf der B65 in Porta Westfalica in rund zwei Stunden 26 Verstöße. Der schnellste Fahrer, ein Mann in einem BMW, wurde in der 50er Zone mit Tempo 103 gemessen, weshalb ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein monatliches Fahrverbot fällig wird.

Die zweistündige Kontrolle wenig später in Lübbecke an der B65 im Bereich Lindenstraße und Siekenkampstraße ergab 15 Geschwindigkeitsverstöße. Der Höchstverstoß betraf einen Mann in einem Renault bei erlaubten 50 mit 74 km/h (115 Euro Bußgeld, ein Punkt). Im selben Rahmen wurden zudem 12 Vorfahrtsverstöße geahndet.

In Espelkamp kontrollierte die Polizei am Freitagnachmittag auf der L770 in Fahrtrichtung Osten und stellte dabei in zwei Stunden 18 Verstöße fest. Schnellster Fahrer war ein Mann in einem Renault mit 107 km/h (200 Euro Bußgeld, ein Punkt) bei erlaubtem Tempo 70. Ergänzend gab es weitere acht Vorfahrtsverstöße.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

    POL-MI: Alkoholisiert in den Gegenverkehr geraten

    Lübbecke (ots) - (FW) Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen wurden am Freitagabend in Lübbecke zwei Personen leicht verletzt. Eine Fahrerin war alkoholisiert, beide Autos wurden abgeschleppt. Eine 63-Jährige fuhr gegen 17:45 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Kutscherdamm in Richtung Stockhausen. Zeitgleich kam ihr ein Lübbecker (39) mit seinem Lieferdienstwagen entgegen. Auf Höhe der Hausnummer 24 geriet ...

    POL-MI: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

    Espelkamp (ots) - (SN) Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin kam es am Samstagabend an der Kreuzung Beuthener Straße / Präses-Ernst-Wilm-Straße / Lübbecker Straße. Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 65 Jahre alter VW-Fahrer aus Espelkamp an der Ampelanlage gegen 20.55 Uhr beabsichtigt, von der Präses-Ernst-Wilm Straße kommend nach links auf die Beuthener Straße abzubiegen. Zeitgleich wollte ...

    POL-MI: Mann verliert Kontrolle über seinen Wagen und fährt über Feld

    Minden (ots) - (TB) Zu einem Alleinunfall mit einem zunächst lebensgefährlich verletzten Autofahrer wurden die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr am Freitagmorgen in den Stadtteil Minderheide gerufen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein Mindener mit seinem Opel gegen 08:30 Uhr den Petershäger Weg in Fahrtrichtung Sieben Bauern. Aus bisher ...

