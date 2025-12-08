Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geschwindigkeitskontrollen auf B65 und L770 mit mehreren Verstößen

Porta Westfalica, Espelkamp, Lübbecke (ots)

(FW) Der Verkehrsdienst der Polizei Minden-Lübbecke hat am Donnerstag und Freitag gezielte Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 59 Überschreitungen festgestellt, die zu 33 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 26 Verwarngeldern führten.

Die Polizei ahndete am Donnerstagvormittag auf der B65 in Porta Westfalica in rund zwei Stunden 26 Verstöße. Der schnellste Fahrer, ein Mann in einem BMW, wurde in der 50er Zone mit Tempo 103 gemessen, weshalb ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein monatliches Fahrverbot fällig wird.

Die zweistündige Kontrolle wenig später in Lübbecke an der B65 im Bereich Lindenstraße und Siekenkampstraße ergab 15 Geschwindigkeitsverstöße. Der Höchstverstoß betraf einen Mann in einem Renault bei erlaubten 50 mit 74 km/h (115 Euro Bußgeld, ein Punkt). Im selben Rahmen wurden zudem 12 Vorfahrtsverstöße geahndet.

In Espelkamp kontrollierte die Polizei am Freitagnachmittag auf der L770 in Fahrtrichtung Osten und stellte dabei in zwei Stunden 18 Verstöße fest. Schnellster Fahrer war ein Mann in einem Renault mit 107 km/h (200 Euro Bußgeld, ein Punkt) bei erlaubtem Tempo 70. Ergänzend gab es weitere acht Vorfahrtsverstöße.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell