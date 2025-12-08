PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisiert in den Gegenverkehr geraten

Lübbecke (ots)

(FW) Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen wurden am Freitagabend in Lübbecke zwei Personen leicht verletzt. Eine Fahrerin war alkoholisiert, beide Autos wurden abgeschleppt.

Eine 63-Jährige fuhr gegen 17:45 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Kutscherdamm in Richtung Stockhausen. Zeitgleich kam ihr ein Lübbecker (39) mit seinem Lieferdienstwagen entgegen. Auf Höhe der Hausnummer 24 geriet die Frau aus Preußisch Oldendorf aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einem Zusammenstoß ihres Opels mit dem entgegen kommenden Ford. Bei dem Unfall verletzte sich die Astra-Fahrerin leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Krankhaus Lübbecke verbracht. Auch der Transit-Fahrer wurde leicht verletzt. Er benötigte allerdings keine medizinische Versorgung an der Unfallstelle.

Die eingesetzten Beamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung bei der Preußisch-Oldendorferin fest. Der durchgeführte Test bestätigte die Feststellungen. Ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

