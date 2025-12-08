Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Espelkamp (ots)

(SN) Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin kam es am Samstagabend an der Kreuzung Beuthener Straße / Präses-Ernst-Wilm-Straße / Lübbecker Straße.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 65 Jahre alter VW-Fahrer aus Espelkamp an der Ampelanlage gegen 20.55 Uhr beabsichtigt, von der Präses-Ernst-Wilm Straße kommend nach links auf die Beuthener Straße abzubiegen. Zeitgleich wollte die 15-jährige Espelkamperin die Beuthener Straße in offenbar gleicher Richtung an der Fußgängerampel überqueren. Als der Mann sein Abbiegemanöver einleitete, kam es zum Zusammenstoß mit der Jugendlichen. Diese wurde von dem Pkw auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte schließlich zu Boden.

Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die junge Frau und brachte sie zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus nach Lübbecke. Der Autofahrer blieb unverletzt.

