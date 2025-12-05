Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw kollidiert mit Fahrrad

Stemwede (ots)

(FW) Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es am Donnerstagnachmittag in Dielingen.

Eine 44-Jährige beabsichtigte mit ihrem Pkw die Reininger Straße in Fahrtrichtung Bremer Straße zu fahren. An der Einmündung zur Bachstraße bog die Stemwederin nach links ab. Ersten Ermittlungen zu Folge wartete zeitgleich ein 59-Jähriger mit dem Fahrrad im Einmündungsbereich der Bachstraße.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Audi mit dem Rad. Dem Stemshorner war es noch möglich vor dem Zusammenstoß von seinem Zweirad abzuspringen. Hierbei zog sich der Biker allerdings leichte Verletzungen zu, welche glücklicherweise keine medizinische Behandlung vor Ort erforderten.

Während der Q7 nur ein paar Kratzer davon trug, war es dem Radfahrer mit dem beschädigten Drahtesel nicht mehr möglich weiterzufahren.

