Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Bad Oeynhausen, Herford (ots)

(TB) Nach einer erneuten Brandstiftung in Werste konnte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag kurz nach der Tat einen Verdächtigen festnehmen. Aktuell überprüfen die Ermittler, ob der Jugendliche für die derzeitige Brandserie in Bad Oeynhausen und Löhne verantwortlich ist.

Gegen kurz nach vier Uhr ging auf der Leitstelle der Polizei über den Notruf 110 der Hinweis zu einem mutmaßlichen Heckenbrand in der Mittelstraße ein. Der Brand der Hecke sowie von Sperrmüll konnte schnell von der Feuerwehr gelöscht werden.

Während ein Streifenwagen den Brandort aufsuchte, nahmen weitere Einsatzkräfte Fahndungsmaßnahmen auf. Hierbei beobachteten sie in Tatortnähe einen Jugendlichen. Um sich der Kontrolle zu entziehen, flüchtete der Bad Oeynhausener. Hierbei entledigte er sich diverser Gegenstände. Nach fußläufiger Verfolgung über mehrere Grundstücke konnten Zivilkräfte den Flüchtigen stellen.

Bei der Überprüfung und Durchsuchung des 16-Jährigen fanden die Beamten diverse Gegenstände auf, die den Tatverdacht gegen den jungen Mann erhärteten. Gleiches trifft auf die weggeworfenen und sichergestellten Dinge zu. Er wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Minden zugeführt. Nach kriminalpolizeilicher Behandlung wurde er in den Vormittagsstunden aus der polizeilichen Obhut entlassen.

Derzeit prüfen die Brandermittler der Polizei Minden-Lübbecke und Herford mögliche Tatzusammenhänge.

Ursprungsmeldung: https://minden-luebbecke.polizei.nrw/presse/bad-oeynhausen-loehne-heckenbraende-beschaeftigen-die-polizei

