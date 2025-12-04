Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit Flucht: Unbekannter verursacht hohen Sachschaden

Porta Westfalica-Möllbergen (ots)

(DM) Im Atenweg, zwischen den beiden Einmündungen "Danielskamp", kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr gegen 19:30 Uhr mutmaßlich den Atenweg in Richtung Ellerburger Straße, als er aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe der späteren Unfallstelle zunächst mit einem dort geparkten Volvo kollidierte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes prallte das Auto des Unfallverursachers zusätzlich gegen eine Mauer hinter dem geparkten Fahrzeug.

Im Anschluss setzte er seine Fahrt in Richtung Ellerburger Straße fort, jedoch ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Volvo war infolge der heftigen Kollision nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten weitere eingesetzte Polizeikräfte den flüchtigen Pkw im Nahbereich geparkt auffinden und sicherstellen. Zudem bestehen erste Hinweise auf einen möglichen Fahrzeugführer. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell