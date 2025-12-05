Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auffahrunfall löst Kettenreaktion aus

Minden (ots)

(FW) Im Stadtteil Dützen ereignete sich am Donnerstag ein Auffahrunfall, bei welchem vier Fahrzeuge beschädigt und eine Person leicht verletzt wurde.

Eine Bückeburgerin befuhr gegen 17:00 Uhr mit ihrem Audi die Lübbecker Straße stadteinwärts. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 22-Jährige auf der Höhe des Romeoweges auf einen verkehrsbedingt haltenden Fiat einer Bielefelderin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tipo der 26-Jährigen auf den vor ihr stehenden Skoda einer Herforderin geschoben. Der Roomster der 24-Jährigen kollidierte daraufhin auch noch mit dem vorderen Volkswagen eines Mindeners (29).

Glücklicherweise verletzte sich bei dem Unfallgeschehen nur die 26-Jährige leicht. Während sie keine ärztliche Behandlung vor Ort benötigte, mussten der Audi und der Fiat allerdings abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro.

Die Lübbecker Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt und für etwa eine Stunde in Richtung Minden nicht mehr befahrbar.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell