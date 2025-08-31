Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In die Mauer gefahren

Drei Gleichen, OT Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 72-jähriger befuhr in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag mit seinem PKW die L2147 von Apfelstädt kommend in Richtung Wandersleben. Kurz nach dem Ortseingang kommt er nach links von der Fahrbahn ab, fährt über ein Feld und kollidiert nach einer kurzen Flugphase mit einer Mauer. Der PKW ist Totalschaden, der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (pp)

