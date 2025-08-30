LPI-GTH: Berauscht unterwegs

Friedrichroda, Landkreis Gotha (ots) - Am gestrigen Nachmittag konnte ein unbekannter Täter, der sich als Versicherungsvertreter ausgab, Zutritt zur Wohnung einer 84-jährigen Frau in der Max-Küstner-Straße, in Friedrichroda, erlangen. Unter Vortäuschung falscher Tatsachen gelang es dem Täter, sich in der Wohnung umzusehen und Bargeld in Höhe von über zehntausend Euro zu entwenden. Anschließend verließ der Täter die Wohnung in unbekannte Richtung. Die Polizei hat ...

