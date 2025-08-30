LPI-GTH: Berauscht unterwegs
Gotha (ots)
Gestern Abend wurde ein 43-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Gartenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren gegen den 43-jährigen eingeleitet. (pp)
