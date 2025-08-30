PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht unterwegs

Gotha (ots)

Gestern Abend wurde ein 43-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Gartenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren gegen den 43-jährigen eingeleitet. (pp)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 30.08.2025 – 11:00

    LPI-GTH: Schwer verletzt

    Zimmernsupra (Landkreis Gotha) (ots) - Am frühen Abend des gestrigen Tages ereignete sich in Zimmernsupra am Abzweig nach Ermstädt ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Fahrer eines PKW VW befuhr die Erfurter Straße in Zimmernsupra von Aalach kommend ortseinwärts und beabsichtigt nach links in die Ermstädter Straße einzubiegen. Dabei mißachtet er den von vorn kommenden, vorrangsberechtigten, 15-jährigen Mopedfahrer. Es kommt zur Kollision, wobei der Mopedfahrer schwer ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 11:00

    LPI-GTH: Bargeld entwendet

    Friedrichroda, Landkreis Gotha (ots) - Am gestrigen Nachmittag konnte ein unbekannter Täter, der sich als Versicherungsvertreter ausgab, Zutritt zur Wohnung einer 84-jährigen Frau in der Max-Küstner-Straße, in Friedrichroda, erlangen. Unter Vortäuschung falscher Tatsachen gelang es dem Täter, sich in der Wohnung umzusehen und Bargeld in Höhe von über zehntausend Euro zu entwenden. Anschließend verließ der Täter die Wohnung in unbekannte Richtung. Die Polizei hat ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 13:30

    LPI-GTH: Aufgefahren

    Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 36-Jähriger befuhr heute Morgen die L 1028 von Tambach-Dietharz kommend in Richtung Georgenthal. Am Einmündungsbereich zur B 88 musste der Skoda-Fahrer verkehrsbedingt halten. Eine dahinter befindliche 37 Jahre alte Hyundai-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Der 36-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
