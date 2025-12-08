PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto kommt in Vorgarten zum Stehen

Hille (ots)

(SN) Am späten Freitagnachmittag hat ein Autofahrer in Hille die Kontrolle über seinen Pkw verloren.

Zuvor befuhr der 53-Jährige aus der Gemeinde Hille gegen 17.55 Uhr die Lübbecker Straße in Fahrtrichtung Lübbecke und wollte von dieser den Erkenntnissen zufolge nach links in die Ellernstraße abbiegen. Dabei geriet der Pkw im Einmündungsbereich außer Kontrolle, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam schließlich an einem Busch in einem Vorgarten zum Stehen.

Weil sich den eingesetzten Polizisten im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise zu einer Alkoholisierung ergaben, wurde der 53-Jährige auf die Wache nach Minden gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Pkw wurde abgeschleppt. Nun erhält der Mann eine Anzeige.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

