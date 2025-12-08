Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher machen Beute

Stemwede (ots)

(SN) Wegen eines Wohnungseinbruchs wurde die Polizei am Freitagabend nach Stemwede-Wehdem gerufen.

Dort kam es zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr zu einem Einbruch in ein an der Bergstraße Ecke Dillenhöhe liegendes Einfamilienhaus. Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter über den rückwärtigigen Bereich zunächst über ein Glaselement Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten daraus unter anderem Schmuck und Bargeld.

Täterhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

