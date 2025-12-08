POL-MI: Einbrecher machen Beute
Stemwede (ots)
(SN) Wegen eines Wohnungseinbruchs wurde die Polizei am Freitagabend nach Stemwede-Wehdem gerufen.
Dort kam es zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr zu einem Einbruch in ein an der Bergstraße Ecke Dillenhöhe liegendes Einfamilienhaus. Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter über den rückwärtigigen Bereich zunächst über ein Glaselement Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten daraus unter anderem Schmuck und Bargeld.
Täterhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell