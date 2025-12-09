Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gegenstände entwendet

Minden (ots)

(SN) Zwei Einbrüche in Baustellen sowie ein Diebstahl von der Ladefläche eines Kleintransporters beschäftigt derzeit die Polizei in Minden.

So entwendeten Unbekannte von einer umzäunten Baustelle am Marienwall mehrere Baumaschinen. Zuvor hatten sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafft. Zudem brach man einen Anhänger auf. Hieraus fehlte schließlich Werkzeug. Außerdem suchten Kriminelle ein sich im Rohbau befindliches Einfamilienhaus in der Graßhoffstraße auf. Daraus entwendete man unter anderem ein Kochtopfset und einen Fernseher. Beide Taten ereigneten sich von Freitag (16 bzw. 10 Uhr) bis zum Montagmorgen.

Außerdem nahmen Unbekannte im Boschweg einen Kleintransporter ins Visier und entwendeten von dessen Laderampe unter anderem zwei Motorsensen und eine Heckenschere. Die Gegenstände hatten sich gesichert unter einer Abdeckplane befunden. Der Tatzeitraum kann hier auf Sonntag, 20 Uhr bis Montag, 7 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

