PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gegenstände entwendet

Minden (ots)

(SN) Zwei Einbrüche in Baustellen sowie ein Diebstahl von der Ladefläche eines Kleintransporters beschäftigt derzeit die Polizei in Minden.

So entwendeten Unbekannte von einer umzäunten Baustelle am Marienwall mehrere Baumaschinen. Zuvor hatten sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafft. Zudem brach man einen Anhänger auf. Hieraus fehlte schließlich Werkzeug. Außerdem suchten Kriminelle ein sich im Rohbau befindliches Einfamilienhaus in der Graßhoffstraße auf. Daraus entwendete man unter anderem ein Kochtopfset und einen Fernseher. Beide Taten ereigneten sich von Freitag (16 bzw. 10 Uhr) bis zum Montagmorgen.

Außerdem nahmen Unbekannte im Boschweg einen Kleintransporter ins Visier und entwendeten von dessen Laderampe unter anderem zwei Motorsensen und eine Heckenschere. Die Gegenstände hatten sich gesichert unter einer Abdeckplane befunden. Der Tatzeitraum kann hier auf Sonntag, 20 Uhr bis Montag, 7 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 15:33

    POL-MI: Einbrecher machen Beute

    Stemwede (ots) - (SN) Wegen eines Wohnungseinbruchs wurde die Polizei am Freitagabend nach Stemwede-Wehdem gerufen. Dort kam es zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr zu einem Einbruch in ein an der Bergstraße Ecke Dillenhöhe liegendes Einfamilienhaus. Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter über den rückwärtigigen Bereich zunächst über ein Glaselement Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten daraus unter anderem Schmuck und Bargeld. Täterhinweise bitte an ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:24

    POL-MI: Rollstuhlfahrer angefahren

    Minden (ots) - (FW) In Minden kam es am vergangenen Donnerstag (04.12.) zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein E-Scooter und ein Rollstuhlfahrer zusammenprallten. Die Polizei bittet die Unfallbeteiligte um Kontaktaufnahme. Ein 38-Jähriger befuhr mit seinem Rollstuhl den rechtsseitigen Gehweg der Ringstraße in Richtung Birne. Auf Höhe der Hausnummer 97 sei dann eine Fahrerin mit ihrem E-Scooter aus einer Grundstücksausfahrt gefahren. Hierbei kam es zu einer Kollision, bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren