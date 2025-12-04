Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Beisetzung des in Bexbach getöteten Obergerichtsvollziehers Christoph Jost

Bild-Infos

Download

Bexbach (ots)

Am Freitag, den 05. Dezember 2025 findet in der evangelischen Kirche Höchen die Trauerfeier von Obergerichtsvollzieher Christoph Jost, an der auch Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sowie Bundesjustizministerin Stefanie Hubig teilnehmen werden, statt.

Auf Wunsch der Familie erfolgt dies ohne Teilnahme von Pressevertreterinnen und -vertretern.

Einrichtung einer Medienanlaufstelle:

Es besteht jedoch die Möglichkeit, an einer Medienanlaufstelle in Bexbach-Höchen ab 13:00 Uhr auf Tonaufnahmen einer Live-Übertragung aus der Kirche zuzugreifen.

Die Medienanlaufstelle befindet sich am

Medienpavillon der Landespolizeidirektion Hasselgärten 66450 Bexbach-Höchen

Vor Ort werden Parkplätze für die Medienvertreterinnen und -vertreter vorgehalten.

Im Anschluss an die Trauerfeier wird es einen Trauermarsch zum Friedhof "Höchen" geben. Die Beisetzung auf dem Friedhof soll auf Wunsch der Familie ebenfalls ohne Presse stattfinden. In der Nähe des Friedhofsgeländes ist daher ein Mediensammelpunkt (Adresse: Friedhofstraße, 66450 Bexbach-Höchen) vorbereitet.

Die Familie bittet darum, von Aufnahmen jeglicher Art von der Familie selbst während des Trauermarsches sowie auf dem Friedhof abzusehen.

Die Medienanlaufstelle öffnet um 11:00 Uhr.

Eine Betreuung der Medienvertreterinnen und -vertretern ist durch die Pressestelle des Justizministeriums sowie der Landespolizeidirektion gewährleistet. Es werden entsprechende Informationen zum geplanten Ablauf im Rahmen eines Briefings um 11:30 Uhr zur Verfügung gestellt.

Bereits jetzt weist die Polizei darauf hin, dass im Bereich der Kirche und des Friedhofs gem. § 21 h LuftVO ein Aufsteigen von Drohnen - ausgenommen einer Drohne zur Dokumentation des polizeilichen Einsatzes - verboten ist. Nähere Ausführungen hierzu gibt es in dem vorgeplanten Briefing in der Medienanlaufstelle.

Verkehrshinweise:

Aufgrund der erwarteten Teilnahme vieler Anteilnehmenden erfolgt in der Zeit von 10:30 Uhr bis voraussichtlich 15:00 Uhr eine Sperrung der L117, Saarpfalz-Straße zwischen der Einmündung Römerstraße und Websweiler Straße.

Darüber hinaus wird aufgrund der geringen Anzahl verfügbarer Parkplätze im Umfeld der Kirche sowie des Friedhofs ein Shuttle-Service ab 10:30 Uhr vom Parkplatz des ehemaligen REAL, Poststraße 1 in Bexbach für alle Anteilnehmenden eingerichtet.

Es wird um Beachtung gebeten.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell