Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 51. KW 2025

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 15.12.2025, bis Sonntag, 21.12.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 15.12.2025

   - B 269 zwischen Dillingen und Tholey
   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
   - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen

Dienstag, 16.12.2025

   - L 157 zwischen Weiskirchen und Merzig
   - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
   - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis

Mittwoch, 17.12.2025

   - L 111 zwischen St. Ingbert und Blieskastel
   - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen
   - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen

Donnerstag, 18.12.2025

   - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig
   - B 41 zwischen Neunkirchen und Oberlinxweiler
   - BAB 6 zwischen AD Saarbrücken und AK Neunkirchen

Freitag, 19.12.2025

   - B 51 zwischen Hanweiler und Güdingen
   - L 126 zwischen Sulzbach und St.Ingbert
   - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken

Samstag, 20.12.2025

   - BAB 6 zwischen AK Neunkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz
   - B 268 zwischen Lebach und Losheim am See

Sonntag, 21.12.2025

   - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AS Elversberg
   - BAB 6 zwischen AK Neunkirchen und AS Fechingen

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Denise Linz
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681-9628017
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

