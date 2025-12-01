Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 50. KW 2025

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 08.12.2025, bis Sonntag, 14.12.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 08.12.2025

- Ensheim - L 119 zwischen Homburg und Rohrbach - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AK Saarbrücken

Dienstag, 09.12.2025

- Saarbrücken - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal

Mittwoch, 10.12.2025

- Mettlach - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig

Donnerstag, 11.12.2025

- Dillingen - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen

Freitag, 12.12.2025

- A 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken

Samstag, 13.12.2025

- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Sonntag, 14.12.2025

- B 51 zwischen Hanweiler und Saarbrücken

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell