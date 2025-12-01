Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 50. KW 2025
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 08.12.2025, bis Sonntag, 14.12.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 08.12.2025
- Ensheim - L 119 zwischen Homburg und Rohrbach - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AK Saarbrücken
Dienstag, 09.12.2025
- Saarbrücken - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal
Mittwoch, 10.12.2025
- Mettlach - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
Donnerstag, 11.12.2025
- Dillingen - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen
Freitag, 12.12.2025
- A 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken
Samstag, 13.12.2025
- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
Sonntag, 14.12.2025
- B 51 zwischen Hanweiler und Saarbrücken
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Landespolizeidirektion Saarland
Jens Dewes
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/ 962-8014
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell