Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Montag, 14.04.2025, kurz nach 03.30 Uhr, brachen drei unbekannte Männer einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten aus diesem alle Zigarettenpäckchen. Der Zigarettenautomat befindet sich an einer Hausfassade in der Hauptstraße in Liel. Der Diebstahlschaden sowie die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Eine Fahndung nach den unbekannten Männern verlief ohne Erfolg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell