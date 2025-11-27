Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Leichenfund in Rehlingen-Siersburg

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken/Rehlingen (ots)

Am vergangenen Dienstag (25.11.2025) wurde der Polizei gegen 09:00 Uhr von einem Spaziergänger eine leblose Person auf einem Feldweg in der Nähe des Autobahnrastplatzes Niedmündung (BAB 8) in Rehlingen-Siersburg mitgeteilt. Einsatzkräfte stellten vor Ort einen zunächst unbekannten weiblichen Leichnam fest. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler des Fachdezernats Straftaten gegen das Leben davon aus, dass die inzwischen identifizierte 30-jährige Frau aus Baden-Württemberg in der Zeit von Montagabend (24.11.2025) auf Dienstag (25.11.2025) aus bislang ungeklärten Gründen einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Ob der Auffindeort des Opfers zugleich Tatort ist, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Unter Hinzuziehung weiterer Kräfte des Kriminaldauerdienstes, der Bereitschaftspolizei sowie der Tatortgruppe erfolgte zunächst vor Ort eine umfangreiche, intensive Tatortaufnahme, die zu ersten Hinweisen auf eine ebenfalls aus Baden-Württemberg stammende, mögliche Tatverdächtige führte.

Im Rahmen weitergehender länderübergreifender Einsatzmaßnahmen, verdichtete sich der Verdacht gegen eine 36-jährige Frau, die sich seit der Tat mit einem gestohlenen blauen Audi A6 mit Waiblinger Kreiskennzeichen (WN) auf der Flucht befand.

Die Verdächtige konnte im Verlauf des gestrigen Mittwochs (26.11.2025) durch hessische Fahndungskräfte im Rhein-Main-Gebiet lokalisiert und später durch ein Spezialeinsatzkommando aus Rheinland-Pfalz im Landkreis Mainz-Bingen festgenommen werden. Die Tatverdächtige wurde durch saarländische Einsatzkräfte nach Saarbrücken überführt und wird einem Ermittlungsrichter des AG Saarbrücken vorgeführt.

Zeugen, welche zur tatrelevanten Zeit sachdienliche Hinweise im Bereich Rehlingen-Siersburg oder auf dem Autobahnrastplatz Niedmündung, Fahrtrichtung Saarbrücken, an der BAB 8, insbesondere im Hinblick auf den blauen Audi A6 geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst in Saarbrücken oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache der Landespolizeidirektion genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de). Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell